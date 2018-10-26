Спорт

Константин Большаков
26 Октября, 2018 08:33

Медведева призналась, что чувствовала после поражения на Олимпиаде

Евгения Медведева.
Источник: life.ru
#Медведева

#фигурноекатание

#Олимпиада
Москва, 26 Октября - DIXINEWS.

Фигуристка тогда уступила юной соотечественнице, и ходили слухи, что это стало причиной расставания Медведевой с тренером. А затем россиянка уехала тренироваться в другую страну.

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что чувствовала, когда не смогла завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Слова девушки приводит Sports.ru.

Как вспомнила Медведева, сразу после объявления оценок она поняла, что ближайшие четыре года точно не бросит фигурное катание. Ей хотелось стать лучше, так как ради этого спортсмена меняет свою жизнь.

- Маленькими шажочками, но двигаюсь вверх, - призналась Евгения Медведева. – Наверное, это самое главное качество, которому я научилась в Канаде. Также Медведева добавила, что по приезду в Канаду решила сменить имидж, располагая свободным временем.

Напомним, Евгения Медведева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2018. «Золото» досталось её соотечественнице Алине Загитовой. После игр Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где с ней теперь работает Брайан Орсер.

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