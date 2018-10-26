Здоровье

Константин Большаков
26 Октября, 2018 08:16

Россиян предупредили о проблемах без нового полиса ОМС

Полис ОМС.
Источник: life.ru
#ОМС

#медицина

#полис
Москва, 26 Октября - DIXINEWS.

Уже через несколько дней их выдача будет приостановлена. И при использовании полиса старого образца в больницах могут быть проблемы.

В Московском городском фонде ОМС порекомендовали получить новый полис обязательного медицинского страхования до 1 ноября. Как пишет «Российская газета», после этого их выдача будет приостановлена и возобновится лишь с 1 января 2019 года.

Как напомнили в фонде, по закону об ОМС сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные, получив полис нового образца, можно не чаще одного раза в год и не позднее 1 ноября. Такие правила действуют по всей стране с 2011 года.

Однако, утверждает издание, граждане не спешат получать новые полисы ОМС, из-за чего могут возникнуть проблемы. Больницы хоть и не имеют права отказать в обслуживании при наличии только старого полиса, но «если случай не экстренный всякое может быть». Особенно это касается ситуаций, когда к врачу необходимо обратиться на выезде.

Как поясняет «РГ», медицинская организация просто не может помнить, как выглядели старые полисы ОМС всех 86 регионов страны. Проще всего получить новый полис через МФЦ «Мои документы», добавляет газета.

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