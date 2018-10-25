«Новая газета»: диагноз – ложь, прогнозы неутешительные

Снижение уровня журналисткой ответственности? Не, не слышали. В «Новой газете» о много не слышали, например, о фактчекинге. Без него любое СМИ рано или поздно превращается в пресловутые fake news, о которых сейчас слышно из каждого утюга.

Почти 20 лет (это огромный срок в рамках жизни одного человека!) это издание врет. Первая ложь зафиксирована в 1997 году, а последняя происходит прямо сейчас на наших глазах. Официально пока не признано, но скоро это произойдет, сомнений нет.

Эту дичь с «Новой» можно назвать какой-нибудь спецоперацией под кодовым названием, например, «Адекватности бой!». Именно бой со здравым смыслом происходит, не иначе. Вы только оцените эту многоходовочку, хоть триллер или детектив с налетом абсурдной комедии снимай…

Журналист Денис Коротков приходит в издание на новое место работы, готовит «бомбу» среди всех журналистских расследований и решает привлечь к нему внимание путем арт-перфоманса (или гнусной лжи, тут уж от восприятия зависит). Он прячет своего информатора, обставляя это в виде похищения и убийства, сообщает в СМИ о том, что угрожает семье пропавшего, а параллельно анонимно постит слухи о готовящемся расследовании. Мол, все на свете идет против публикации, но врагу не сдается наш гордый «Варяг»!

Статья почти вышла, и дружный журналистский коллектив «Новой газеты» решается на настоящее шоу – сами себе подкидывают похоронный венок и голову мертвого животного, не забыв указать в записке адресата – Дениса Короткова. Только ребят сразу раскусили свои же читатели.

А в день Х происходит неожиданное для автора статьи и его коллег: читатели-то, оказывается, не идиоты! И тыкают редакцию газеты носом в эту лужу лжи и провокаций. Обидно, наверное, ведь столько сил и времени потрачено. Даже пришлось достать на свет обратно своего «пропавшего» информатора, толку-то теперь с него…

Далеко ли может уплыть такое гнилое судно, где ложь – один из основных видов топлива? Что-то подсказывает, что нет. Тут либо перестраиваться, гнать в шею таких Коротковых и заниматься тщательной работой. Без кровавых шоу и прочих вольностей на грани Уголовного кодекса. Либо тонуть...