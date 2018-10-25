Общество

Константин Большаков
25 Октября, 2018 19:46

На Кубани приготовились к новому удару стихии

Последствия ливней в Сочи.
Источник: vk.com/this_is_sochi
#стихия

#ливни

#паводок
Сочи, 25 Октября - DIXINEWS.

Сегодня ночью в регионе вновь ждут сильные дожди. Ранее разгул стихии привёл к человеческим жертвам.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что оперативные службы города готовятся к очередному сильному ливню, который пройдёт в регионе в ночь на 26 октября. Об этом со ссылкой на чиновника пишет ТАСС.

Как пояснил Пахомов, спасатели с 18 часов встали на вахту. Им предстоит следить за уровнем воды в реках и не допускать, чтобы люди попадали в сложные ситуации.

В администрации Краснодарского края объявили о введении в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Вениамин Кондратьев.

В свою очередь региональное МЧС распространило экстренное сообщение для жителей Краснодарского края, предупредив об усилении ветра, грозах и граде 25 и 26 октября.

Напомним, ранее стало известно, что из-за проливных дождей и образовавшегося паводка на Кубани погибли два человека. Позднее СМИ сообщили, что ещё один объявлен пропавшим без вести.

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