Путин озвучил новые задачи российской армии

На встрече с офицерами глава государства рассказал о модернизации войск. Также он напомнил, что наша страна никому не угрожает.

В четверг, 25 октября, президент РФ Владимир Путин встретился с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий и классных чинов. Мероприятие состоялось в Кремле.

Выступая с приветственной речью, Главнокомандующий заявил, что одно из ключевых направлений работы – развитие вооружённых сил РФ. Путин напомнил, что Россия никому не угрожает и строго соблюдает взятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружением.

- При этом наш долг – сделать всё необходимое для надёжной защиты Родины от любых потенциальных угроз. Поэтому будем и дальше модернизировать армию и флот, прежде всего в рамках новой Государственной программы вооружения, которая реализуется с этого года, - передаёт пресс-служба Кремля слова Владимира Путина.

Как отметил президент, предстоит повысить уровень оперативной и боевой подготовки войск, учитывая боевой опыт в Сирии, а также развивать лучшие воинские традиции страны. Упомянул российский лидер и задачи сотрудников Службы внешней разведки, которые должны владеть как можно более полной, достоверной и своевременной информацией о глобальных и региональных вызовах, о ситуации в горячих точках мира.

Кроме того, Владимир Путин напомнил о борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите государственной границы и противодействии западных спецслужбам.