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Константин Большаков
25 Октября, 2018 17:19
Путин озвучил новые задачи российской армии
Встреча Владимира Путина с офицерами и прокурорами.
Источник: kremlin.ru
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.
На встрече с офицерами глава государства рассказал о модернизации войск. Также он напомнил, что наша страна никому не угрожает.
В четверг, 25 октября, президент РФ Владимир Путин встретился с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий и классных чинов. Мероприятие состоялось в Кремле.
Выступая с приветственной речью, Главнокомандующий заявил, что одно из ключевых направлений работы – развитие вооружённых сил РФ. Путин напомнил, что Россия никому не угрожает и строго соблюдает взятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружением.
- При этом наш долг – сделать всё необходимое для надёжной защиты Родины от любых потенциальных угроз. Поэтому будем и дальше модернизировать армию и флот, прежде всего в рамках новой Государственной программы вооружения, которая реализуется с этого года, - передаёт пресс-служба Кремля слова Владимира Путина.
Как отметил президент, предстоит повысить уровень оперативной и боевой подготовки войск, учитывая боевой опыт в Сирии, а также развивать лучшие воинские традиции страны. Упомянул российский лидер и задачи сотрудников Службы внешней разведки, которые должны владеть как можно более полной, достоверной и своевременной информацией о глобальных и региональных вызовах, о ситуации в горячих точках мира.
Кроме того, Владимир Путин напомнил о борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите государственной границы и противодействии западных спецслужбам.
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