|
Константин Большаков
25 Октября, 2018 15:18
Ди Каприо вновь снимется в фильме Скорсезе
Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе.
Источник: Starnote.ru
Лос-Анджелес, 25 Октября - DIXINEWS.
Сейчас актёр и режиссёр заканчивают работу над текущими проектами. А после в очередной раз воссоединятся на съёмочной площадке.
Мартин Скорсезе назначен режиссёром фильма «Убийцы лунного цветка», где главную роль исполнит Леонардо Ди Каприо. Как пишет Variety, для Скорсезе и Ди Каприо этот фильм станет шестым совместным проектом.
Картина «Убийцы лунного цветка» будет сниматься по одноимённому роману американского писателя Дэвида Гранна. История рассказывает о серии убийств, произошедших в индейском племени осейджи в Оклахоме в 1920-х годах, после того, как на земле индейцев находят залежи нефти. К расследованию подключается ФБР. Работу над сценарием возьмёт на себя Эрик Рот.
К съёмкам планируется приступить после того, как Скорсезе и Ди Каприо завершат работу в нынешних проектах. У режиссёра идёт постпродакшен фильма «Ирландец», а актёр снимается в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Впервые Леонардо Ди Каприо снялся в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» в 2002 году. Затем последовали совместные работы в картинах «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Остров проклятых» (2010) и «Волк с Уолл-стрит» (2013).
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия