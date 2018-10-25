Ди Каприо вновь снимется в фильме Скорсезе

Сейчас актёр и режиссёр заканчивают работу над текущими проектами. А после в очередной раз воссоединятся на съёмочной площадке.

Мартин Скорсезе назначен режиссёром фильма «Убийцы лунного цветка», где главную роль исполнит Леонардо Ди Каприо. Как пишет Variety, для Скорсезе и Ди Каприо этот фильм станет шестым совместным проектом.

Картина «Убийцы лунного цветка» будет сниматься по одноимённому роману американского писателя Дэвида Гранна. История рассказывает о серии убийств, произошедших в индейском племени осейджи в Оклахоме в 1920-х годах, после того, как на земле индейцев находят залежи нефти. К расследованию подключается ФБР. Работу над сценарием возьмёт на себя Эрик Рот.

К съёмкам планируется приступить после того, как Скорсезе и Ди Каприо завершат работу в нынешних проектах. У режиссёра идёт постпродакшен фильма «Ирландец», а актёр снимается в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Впервые Леонардо Ди Каприо снялся в фильме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» в 2002 году. Затем последовали совместные работы в картинах «Авиатор» (2004), «Отступники» (2006), «Остров проклятых» (2010) и «Волк с Уолл-стрит» (2013).