Партии

Константин Большаков
25 Октября, 2018 15:01

ЛДПР отказалась выступить с КПРФ против пенсионной реформы

Владимир Жириновский.
Источник: life.ru
#ЛДПР

#КПРФ

#пенсии
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.

Коммунисты задумали опротестовать повышение пенсионного возраста, но им не хватит подписей депутатов. Либерал-демократы не хотят рисковать из-за идеи, которая, по их мнению, обречена на провал.

Партия КПРФ намеревается опротестовать пенсионную реформу в Конституционном суде через депутатский запрос. Для этого коммунисты должны собрать 90 подписей депутатов. В Госдуме фракция имеет 43 человека. У ЛДПР – 40 человек, а у «Справедливой России» - 23 депутата.

Как пишет «Дождь» со ссылкой на главу «эсеров» Сергея Миронова, его партия планирует поставить подписи под документом. Неожиданно против идеи выступили в ЛДПР – представитель фракции вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев пояснил изданию, что коммунисты намереваются устроить пиар-акцию, которая ни к чему не приведёт.

Собеседник в ЛДПР уточнил, что участие партии в подобной акции может вызвать недовольство в Кремле, и учитывая, что шансов отменить пенсионную реформу у КПРФ нет, рисковать не стоит. Следовательно, коммунистам просто не хватит подписей для подачи депутатского запроса.

Напомним, ранее в Госдуме одобрили законопроект, повышающий возраст выхода на пенсию. Для мужчин его поднимут до 65 лет, а для женщин до 60 лет.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Новосибирске пенсионерка подарила министру верёвку и мыло
Дмитрий Медведев объяснил необходимость пенсионной реформы
В Совфеде высказали мнение о пенсионной реформе
Читайте в рубрике:
В Украине анонсировали возвращение Донбасса
В «Единой России» объяснили неудачи на выборах
ЛДПР и КПРФ создадут коалиционные правительства в трёх регионах

Число разосланных в США посылок с бомбами перевалило за 10
Завершен прием заявок на конкурс "Лидеры России"
Суп с плесенью и бумагой подавали на обед в челябинском детсаду
В зоопарке Парижа впервые за 13 лет родился редкий орангутан
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воронежская Дума утвердила нового вице-губернатора
Москва, 25 Октября, 17:19.
Путин озвучил новые задачи российской армии
Волгоград, 25 Октября, 17:01.
В Волгограде одобрили уникальный для региона проект бюджета
Лос-Анджелес, 25 Октября, 15:18.
Ди Каприо вновь снимется в фильме Скорсезе
Уфа, 25 Октября, 15:17.
СМИ объяснили "переполох" в уфимском УФССП
Москва, 25 Октября, 15:01.
ЛДПР отказалась выступить с КПРФ против пенсионной реформы
Москва, 25 Октября, 13:43.
Российские футболисты улучшили позиции в рейтинге ФИФА
Москва, 25 Октября, 13:24.
Кремль рассмешили подозрения в прослушке Дональда Трампа
Крым, 25 Октября, 13:10.
Семьям погибших в колледже Керчи простят долги по кредитам
Самара, 25 Октября, 12:44.
Экс-начальник безопасности ТОАЗа пытается облегчить собственную участь
Москва, 25 Октября, 11:30.
В Госдуме рассказали о вреде сайтов знакомств
Москва, 25 Октября, 11:25.
В Россию в огромном количестве завозят пальмовое масло и бананы
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия