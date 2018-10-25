ЛДПР отказалась выступить с КПРФ против пенсионной реформы

Коммунисты задумали опротестовать повышение пенсионного возраста, но им не хватит подписей депутатов. Либерал-демократы не хотят рисковать из-за идеи, которая, по их мнению, обречена на провал.

Партия КПРФ намеревается опротестовать пенсионную реформу в Конституционном суде через депутатский запрос. Для этого коммунисты должны собрать 90 подписей депутатов. В Госдуме фракция имеет 43 человека. У ЛДПР – 40 человек, а у «Справедливой России» - 23 депутата.

Как пишет «Дождь» со ссылкой на главу «эсеров» Сергея Миронова, его партия планирует поставить подписи под документом. Неожиданно против идеи выступили в ЛДПР – представитель фракции вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев пояснил изданию, что коммунисты намереваются устроить пиар-акцию, которая ни к чему не приведёт.

Собеседник в ЛДПР уточнил, что участие партии в подобной акции может вызвать недовольство в Кремле, и учитывая, что шансов отменить пенсионную реформу у КПРФ нет, рисковать не стоит. Следовательно, коммунистам просто не хватит подписей для подачи депутатского запроса.

Напомним, ранее в Госдуме одобрили законопроект, повышающий возраст выхода на пенсию. Для мужчин его поднимут до 65 лет, а для женщин до 60 лет.