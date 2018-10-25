Российские футболисты улучшили позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России в матче со сборной Турции.

Кажется, отечественный футбол начал отвоёвывать потерянные позиции.

Наша сборная поднялась сразу на пять мест вверх в рейтинге Международной федерации футбола.

Сборная России по футболу поднялась на 41-ю строчку в рейтинге ФИФА. Улучшить позиции нашим футболистам удалось благодаря успешным выступлениям в Лиге Наций.

Так, российские игроки сыграли вничью со сборной Швецией (0:0) и обыграли сборную Турции со счётом 0:0. До этого сборная РФ была на 46-м месте.

Первое место занимает сборная Бельгии. Следом расположились команды Франции и Бразилии. Также в десятку лучших входят Хорватия, Англия, Уругвай, Португалия, Швейцария, Испания и Дания.

Напомним, в ноябре российской сборной предстоит сыграть два матча – товарищескую игру со сборной Германии и заключительную игру группового этапа Лиги наций со шведами. Встречи состоятся 15 и 20 ноября соответственно.