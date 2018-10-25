Кремль рассмешили подозрения в прослушке Дональда Трампа

Американские журналисты написали, что шпионы прослушивают айфон главы Белого дома.

А сам Трамп не верит этому.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с юмором относятся к заявлениям, что Москва прослушивает американского президента Дональда Трампа. Ранее такую информацию опубликовало издание The New York Times.

- К таким публикациям уже относимся с юмором. Сожалеем, что газета бездумно публикует информацию, которая скорее свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности, - передаёт РБК слова господина Пескова.

Отметим, что в статье The New York Times, которая была опубликована в среду, 24 октября, говорилось, что телефон Дональда Трампа прослушивают российские и китайские шпионы. Собеседники газеты рассказали, что президента США неоднократно предупреждали о прослушке помощники, однако глава Белого дома не принял их слова всерьёз и продолжил пользоваться своим айфоном.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться 11 ноября в Париже на мероприятиях, посвящённых столетию начала Первой мировой войны.