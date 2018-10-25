Семьям погибших в колледже Керчи простят долги по кредитам

Сразу два банка выразили такую готовность, пишут СМИ. Речь идёт о семьях не только погибших, но и раненых.

Представители банков «Россия» и РНКБ, работающих на территории Крыма, заявили, что кредитные организации готовы списать долги по займам семьям погибших при массовом убийстве в политехническом колледже Керчи. Для этого родственникам жертв преступления нужно будет обратиться в банки, пишут «Известия».

В банке «Россия» заверили, что данное предложение будет действовать и для семей раненых. Сейчас в организации выясняют, были ли среди их клиентов погибшие или пострадавшие при расстреле в учебном заведении.

Как уточняет издание, такая практика, хоть и не является обязательной, но встречается часто. К примеру, при теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году банки пошли навстречу семьям жертв в вопросах списания долгов по кредитам.

Ранее власти Крыма заявили, что семьи погибших получат по 1 млн рублей, а родственники пострадавших – по 500 тысяч рублей.

Напомним, стрельба и взрыва в колледже Керчи произошли 17 октября. Студент Владислав Росляков пришёл с бомбами и ружьём в учебное заведение и устроил массовое убийство. В результате погибли 20 человек.