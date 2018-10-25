В Госдуме рассказали о вреде сайтов знакомств

Знакомиться нужно в реальной жизни, а не в сети, считают в нижней палате парламента.

Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила, что в России стоит заблокировать сайты знакомств и соответствующие приложения. Как считает госпожа Плетнёва, блокировка подобных ресурсов поможет становлению «правильных отношений» между мужчинами и женщинами.

Кроме того, глава комитета полагает, что регистрируясь на сайтах знакомств, россияне рискуют стать жертвой аферистов. Помимо этого, Тамара Плетнёва выступила против встреч на одну ночь после знакомства в интернете.

- Я была бы полностью согласна, и чтобы вообще интернет ограничить, ведь всё, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодёжь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, враньё. Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать, - приводит агентство «Москва» слова Плетнёвой.

Депутат заметила, что раньше молодые люди знакомились на улице или на танцах, а потом ходили свататься и женились, тогда как сейчас достаточно «нажать на кнопочку».

Напомним, в период проведения чемпионата мира по футболу в России Татьяна Плетнёва призывала россиянок не вступать в интимную связь с иностранцами, приехавшими на мундиаль.