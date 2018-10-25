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Константин Большаков
25 Октября, 2018 10:14
Выяснилась причастность американцев к нападению на российскую базу Хмеймим
Один из захваченных дронов.
Источник: Минобороны РФ
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.
Это подтвердил представитель министерства обороны.
Заместитель главы Минобороны России Александр Фомин заявил, что за январской атакой беспилотников на российскую военную базу Хмеймим в Сирии стоят американские военные. Слова представителя оборонного ведомства передаёт агентство ТАСС.
Как пояснил генерал-полковник, нашу военную базу атаковали 13 дронов. Когда беспилотники столкнулись с российской системой радиоэлектронного подавления, они были переведены на ручное управление. По сведениям наших военных, дронами управляли с американского самолёта-разведчика Poseidon-8, который находился в небе над Средиземным морем.
Фомин отметил, что в конечном итоге российские военные смогли перехватить управление дронами и уничтожили их. Повреждений материальной базы и пострадавших среди военнослужащих не было.
- Вот это тоже нужно прекратить: чтобы не бороться с высокотехнологичным оружием террористов и здорово экипированными террористами, нужно прекратить их оснащать, - заметил замминистра.
Напомним, атака беспилотных летательных аппаратов на базу Хмеймим произошла в ночь на 6 января 2018 года. Также был атакован пункт материального обеспечения флота в Тартусе.
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