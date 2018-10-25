Выяснилась причастность американцев к нападению на российскую базу Хмеймим

Это подтвердил представитель министерства обороны.

Заместитель главы Минобороны России Александр Фомин заявил, что за январской атакой беспилотников на российскую военную базу Хмеймим в Сирии стоят американские военные. Слова представителя оборонного ведомства передаёт агентство ТАСС.

Как пояснил генерал-полковник, нашу военную базу атаковали 13 дронов. Когда беспилотники столкнулись с российской системой радиоэлектронного подавления, они были переведены на ручное управление. По сведениям наших военных, дронами управляли с американского самолёта-разведчика Poseidon-8, который находился в небе над Средиземным морем.

Фомин отметил, что в конечном итоге российские военные смогли перехватить управление дронами и уничтожили их. Повреждений материальной базы и пострадавших среди военнослужащих не было.

- Вот это тоже нужно прекратить: чтобы не бороться с высокотехнологичным оружием террористов и здорово экипированными террористами, нужно прекратить их оснащать, - заметил замминистра.

Напомним, атака беспилотных летательных аппаратов на базу Хмеймим произошла в ночь на 6 января 2018 года. Также был атакован пункт материального обеспечения флота в Тартусе.