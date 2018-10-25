Власть

Константин Большаков
25 Октября, 2018 09:45

Путин назначил нового губернатора Забайкальского края

Александр Осипов.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#губернатор

#Осипов
Чита, 25 Октября - DIXINEWS.

Встреча состоялась вчера.

Поздним вечером в среду, 24 октября, президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с Александром Осиповым, которого назначил врио губернатора Забайкальского края. Наталья Жданова, как сообщила пресс-служба Кремля, подала в отставку по собственному желанию.

В ходе встречи господин Осипов попросил у президента поддержки по разработке плана социального обеспечения точек роста Забайкальского края.

- И в целом просил бы вашей поддержки, содействия в распространении тех мер и инструментов поддержки, которые распространены сейчас на Дальнем Востоке и показали свою эффективность, - обратился врио главы региона к Владимиру Путину.

Напомним, Наталья Жданова руководила Забайкальским краем с 2016 года, когда в феврале была назначена президентом РФ и.о. главы региона, а в сентябре победила на выборах, выдвинувшись от «Единой России».

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