Происшествия

Константин Большаков
25 Октября, 2018 09:16

Ливни в Краснодарском крае привели к жертвам

Обрушившийся мост в Лазаревском районе Сочи.
Источник: vk.com
#паводок

#МЧС

#ливни
Краснодар, 25 Октября - DIXINEWS.

Из-за разгула стихии уже погибли люди.

Краснодарский край страдает от мощных ливней, обрушившихся на регион в среду, 24 октября. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, за 6 часов выпало 119 мм осадков. Затоплены 19 населённых пунктов Туапсинского района и 6 населённых пунктов Апшеронского района, а также ж/д станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск.

Без электричества остались почти 10 тысяч человек. По сведениям спасателей, энергоснабжение нарушено в 9 населённых пунктах. Кроме того, в Сочи и Туапсинском районе наблюдаются проблемы с подачей газа. Пострадала и инфраструктура – разрушен один пролёт автодорожного моста в посёлке Цыпка Туапсинского района. Там же нарушено железнодорожное сообщение.

- Во всех подтопленных населённых пунктах организована работа совместных оперативных групп Главного управления и администрации муниципальных образований. В Главном управлении, Туапсинском районе и в Апшеронском районе введён режим чрезвычайной ситуации, развёрнут оперативный штаб по ликвидации ЧС, - заявили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Тем временем СМИ сообщили о первых погибших в результате ЧС. Из-за проливных дождей погибли два человека, пишут РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как прогнозируют синоптики, в четверг, 25 октября, в 17 городах и районах Кубани продолжатся сильные ливни, шквалистый ветер и паводок. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду, в горах – 28 метров в секунду.

- Возможны затопления участков, не имеющих естественного стока воды, размывы берегов. В морских районах прогнозируются смерчи. Кроме того, возможны нарушения в работе транспорта, перекрытия участков дорог. Жителей региона просят соблюдать бдительность, следить за информационными сообщениями, сигналами сирен, - заявили в администрации Краснодарского края.

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