Армия и оружие

Константин Большаков
25 Октября, 2018 08:26

В Минобороны объяснили, зачем Россия вступила в войну в Сирии

Российские военные инженеры в Сирии.
Источник: storage.realist.online
#Сирия

#террористы

#военные
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.

Бороться с террористами нужно до того, как они придут к нам, заявили военные.

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на выступлении в рамках восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине объяснил, почему Россия приняла решение вступить в борьбу с террористами в Сирии.

- С террористами нельзя договориться, их нужно только уничтожить, - заявил замглавы Минобороны.

Как передают РИА «Новости», Фомин указал, что не бывает «хороших и плохих террористов», поэтому боевиков необходимо ликвидировать на дальних подступах, а «не ждать когда они размножатся и придут к нам в дом».

Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что российские власти «ни на секунду не сомневались», когда Дамаск обратился к Москве с просьбой о помощи в борьбе с боевиками.

Напомним, РФ вступила в войну в Сирии в сентябре 2015 года. За 3 года были уничтожены 87,5 тысяч террористов и освобождено более 95% территории САР. Кроме того, за время операции погибли 112 российских военных.

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