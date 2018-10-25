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Константин Большаков
25 Октября, 2018 08:26
В Минобороны объяснили, зачем Россия вступила в войну в Сирии
Российские военные инженеры в Сирии.
Источник: storage.realist.online
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.
Бороться с террористами нужно до того, как они придут к нам, заявили военные.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на выступлении в рамках восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине объяснил, почему Россия приняла решение вступить в борьбу с террористами в Сирии.
- С террористами нельзя договориться, их нужно только уничтожить, - заявил замглавы Минобороны.
Как передают РИА «Новости», Фомин указал, что не бывает «хороших и плохих террористов», поэтому боевиков необходимо ликвидировать на дальних подступах, а «не ждать когда они размножатся и придут к нам в дом».
Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что российские власти «ни на секунду не сомневались», когда Дамаск обратился к Москве с просьбой о помощи в борьбе с боевиками.
Напомним, РФ вступила в войну в Сирии в сентябре 2015 года. За 3 года были уничтожены 87,5 тысяч террористов и освобождено более 95% территории САР. Кроме того, за время операции погибли 112 российских военных.
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