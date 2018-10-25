Путин призвал госкомпании заняться национальными проектами

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, 24 октября 2018 года.

Это одна из задач, которую они должны решать, напомнил глава государства.

В среду, 24 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал участвовать в последних и вкладываться в их развитие государственные компании. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Безусловно, обязательным является участие в проектах развития госкомпаний, - подчеркнул Путин. – Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге.

Президент призвал руководство ВЭБа, «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти», «Росатома» и других госкомпаний проработать предложения по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва.

Говоря о частном бизнесе, Владимир Путин назвал его важным партнёром государства и поставил задачу предложить инвесторам и частным компаниям перспективные, выгодные проекты. Как напомнил российский лидер, в течении 6 лет на нацпроекты будет направлено около 28 трлн рублей.