Кудрин не оставил шанса российской экономике

Чиновник дал пессимистичные прогнозы на будущий год.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин озвучил неутешительный прогноз по российской экономике на 2019 год. В интервью изданию Bloomberg господин Кудрин заявил, что экономический рост в следующем году в России не превысит 1%. При этом ранее в Минэкономразвития прогнозировали рост отечественной экономики на 1,3%.

- К сожалению, замедление роста будет более резким, чем ожидалось правительством, - сказал Кудрин.

Среди причин, мешающих развитию экономике РФ, глава СП назвал западные санкции, девальвацию рубля и повышение НДС до 20%. При этом одни только антироссийские санкции стоят России примерно 0,5 процентного пункта относительно нынешнего прогноза по росту ВВП. Если ограничения примут более жёсткий характер, потери увеличатся значительнее.

По мнению Алексея Кудрина, при подобном раскладе отечественной экономике не поможет даже резкий рост цен на нефть, так как в таких условиях энергетические компании предпочтут вкладывать деньги в международные активы. Нефтяная прибавка лишь увеличит отток капитала, резюмировал глава Счётной палаты.