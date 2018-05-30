Ненавидеть свою страну - выгодно: как Наталья Черкесова утопила «Росбалт» в русофобии

Среди множества правдивых информационных изданий существуют и такие, которые не без удовольствия готовы поливать «грязью» свою страну, называя это «свободной журналистикой».

Одним из подобных медиа является «Росбалт», во главе которого стоит «независимая» Наталья Черкесова.

Русофобская деятельность, заказные статьи и щедрые подачки спонсоров позволили ей жить на «широкую ногу» - в центре Питера у хозяйки информационного агентства имеются несколько квартир площадью более ста квадратных метров. Таким тепличным условиям поспособствовал, в том числе, и выгодный брак с главой петербургского ФСБ Виктором Черкесовым, которые в разные периоды своей жизни занимал высокие государственный посты от полпреда в СЗФО до главы ФСКН.

Уже в начале «нулевых» многим было понятно, что Наталья Черкесова живет не по средствам. Тогда вместе с мужем она обитала в престижном районе на Шпалерной улице, но даже эта просторная квартира по меркам любого петербуржца оказалась для нее слишком мала. Вскоре благодаря жалобе действующему тогда мэру Анатолию Собчаку на плохие жилищные условия она заполучила себе комфортабельную 7-комнатную квартиру в сердце северной столицы на Невском проспекте общей площадью 250 квадратов.

Удивительно, но следующему переезду помог скандал из-за непомерных трат на ремонт жилья, в результате которого чета Черкесовых обосновалась в новой квартире на Гангутской улице неподалеку от Летнего сада. Четвертая квартира, переезд в которую примерно совпал по времени с назначением Виктора Черкесова на должность полпреда по СЗФО, оказалась и вовсе царскими хоромами на Марсовом поле, 3, после которой произошла ещё одна крупная сделка по покупке недвижимости - резиденции в бывшем дворце бракосочетаний на Петровской набережной.

Высокий статус мужа позволял супруге использовать по полной административные ресурсы, поэтому роскошные апартаменты и жизнь в стиле «лакшери» весьма понятное явление. Правда, в скором времени Виктор Черкесов был уволен с занимаемой должности в связи с коррупционным скандалом, но его связи из прошлого были по-прежнему доступны предприимчивой Наталье.

Вероятно, Наталья Черкесова использовала собственный «карманный» «Росбалт» для заработка, публикуя целые серии заказных статей.

Например, материал «Как банки экономят предпринимателям время» о чудесах интернет-банкинга с конкретной рекламной интеграцией определенного сервиса весьма напоминает распространенное и популярное в последнее время явление – нативную рекламу. Но даже на публикациях с «нативкой» под материалом должна стоять соответствующая подпись «на правах рекламы». Это позволяет не только демонстрировать честность издания и уважение к читателям, но и облагается определенным налогом.

По рассказам бывшего сотрудника «Росбалта», одно упоминание конкретно бренда или человека оценивалось редакцией в 10 тысяч рублей. Куда шли эти деньги – не известно. Бывший работник ИА уверен, что владелица медиа Черкесова оставляла средства себе.

Помимо этого, нельзя не обратить внимания на подавляющее количество русофобского контента среди прочих заказных и желтых материалов, пестрящих на страницах издания. Похоже, что данная редакционная политика также призвана работать на карманы Черкесовой.

С той же силой, с которой авторы СМИ ненавидят Россию, они любят и Запад, риторика которого вызывает у них чувства восхищения и восторга. Так, политолог «Росбалта» Михаил Виноградов радуется «выросшему качеству иностранной критики, посвященной событиям в России». И это несмотря на то, что даже на Западе к подобным фейкам относятся с изрядной долей скепсиса.

С другой стороны, западные ценности Виноградову близки не понаслышке — в свое время он подвизался в Институте массовых политических движений Российско-американского университета, кроме того, он работал обозревателем в газете «Русская мысль», издававшейся в Париже.

На фоне «цивилизованного и благородного» Запада у журналистов «Росбалта» Россия тонет во мраке, тлене и безысходности. В стране все плохо, власть — никакая, народ — стадо баранов. Именно так представляется современная Россия «росбалтовцам» в отличие от «радужного» Запада с их ЛГБТ-движением , которое активно освещается и пиарится и на страницах петербургского СМИ. С помощью публикаций о незаконных гей-парадов или датских пингвинах-гомосексуалах журналисты пытаются подменить традиционные ценности россиян западными.

Как считает считает колумнист Дмитрий Губин, свобода там за «бугром» заключается не только в раскрепощенном обществе и изобилии извращенцев, но и в том, что в оперу в Германии, например, можно пойти в трусах. При этом быдло почему-то именно россияне, приехавшие за границу.

В Питере «Росбалт» закономерно идет ко дну со своей нелепой заказухой и русофобией, поскольку интеллигентная публика переходит на чтение других более объективных ресурсов.