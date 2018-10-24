Задержан заместитель мэра Сочи

Силовики провели обыски в администрации города.

В среду, 24 октября, стало известно о задержании и.о. заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера, главного архитектора города Владимира Малова и руководителя «Водоканала» Сергея Винарского. Как пишет ТАСС со ссылкой на свой источник, высокопоставленных чиновников подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство.

Агентство указывает, что сегодня утром в мэрии Сочи прошли следственные действия. Силовики провели выемку документов в кабинете Бомбергера. Как уточнил источник, заместителя мэра подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и в превышении должностных полномочий.

Что касается господина Малова, то его силовики заподозрили в халатности, выдаче незаконных разрешений на строительство и также превышении должностных полномочий. Винарского подозревают в выдаче незаконного разрешения на подключение к сетям многоэтажного дома на берегу моря. При этом изначально здание было оформлено по документам в качестве индивидуального жилого строения.

В Следственном комитете России уже подтвердили данную информацию, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Там уточнили, что возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Сочи Ивана Бомбергера. Кроме того, дело завели в отношении бывшего первого заместителя главы города Мугдина Чермита, который, по версии следствия, необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который должны были снести.

Также следователи завели уголовное дело против судебного пристава-исполнителя Адлерского районного отделения, который, проявив бездействие, не добился от должника сноса дома в рамках исполнительного производства.

- На рабочих местах фигурантов и по местам их жительства проведены обыски, - заявили в пресс-службе СК РФ. - Уголовные дела возбуждены как на основании материалов следствия, так и материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю и органами прокуратуры.