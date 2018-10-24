Власть

Константин Большаков
24 Октября, 2018 15:18

Правительство указало, какие подарки могут получать чиновники

Дмитрий Медведев и Владимир Путин.
Источник: Svpressa.ru
#Правительство

#подарки

#чиновники
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.

Цветы и календари – это то, что можно.

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила законопроект, который устанавливает перечень разрешённых подарков для чиновников. Соответствующая информация опубликована на сайте кабинета министров.

Так, документ предлагает считать устаревшей норму, когда госслужащим и должностным лицам можно было получать подарки стоимостью до 3 тысяч рублей. Вместо этого ограничения теперь будет использоваться список разрешённых подарков.

В перечень войдут «подарки в виде полиграфической продукции», на которой присутствуют логотип госоргана, органа МСУ или организации. А также чиновникам можно будет дарить цветы.

Помимо этого, разрешены будут ценные подарки в качестве поощрения от государственного органа. А получив подарок, не прописанный в законопроекте, чиновник должен будет сообщить об этом начальству.

Напомним, в 2014 году вступило в силу требование, согласно которому чиновники и госслужащие должны были уведомлять специальные структуры о полученных презентах. Согласно этому закону, подарки дороже 3 тысяч рублей становятся собственностью государства.

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