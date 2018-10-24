Общество

Константин Большаков
24 Октября, 2018 15:03

Школьник получил «двойку» по физкультуре из-за того, что не смотрел «Движение вверх»

Кадр из фильма "Движение вверх".
Источник: Tvkinoradio.ru
#движениевверх

#школьники

#физкультура
Екатеринбург, 24 Октября - DIXINEWS.

Как оказалось, это было домашним заданием.

В Екатеринбурге учащийся одной из школ города получил оценку «два» по физкультуре потому, как не посмотрел российский художественный фильм «Движение вверх». Об этом написал отец одного из одноклассников школьника на своей странице в фейсбуке.

Как пояснил мужчина, сын рассказал, что однокласснику поставили «двойку», так как он не сделал домашнее задание, связанное с картиной. Учитель поручил детям посмотреть «Движение вверх» и рассказать про методы спортивной мотивации, основываясь на ленте.

- Задание по физкультуре – посмотреть фильм и рассказать про то, как стать чемпионом, - написал Роман И. – У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости не к кому.

Несмотря на это, учитель заявил, что парню нужно было «найти выход». Также Роман И., проверив электронный дневник на портале «Сетевой город», выяснил, что должен был посмотреть кино вместе с сыном.

Фильм «Движение вверх» режиссёра Антона Мегердичева вышел на экраны в 2017 году. Картина рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на олимпийском турнире в 1972 году.

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