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Константин Большаков
24 Октября, 2018 14:14
В Украине анонсировали возвращение Донбасса
Юлия Тимошенко.
Источник: dixinews.ru
Киев, 24 Октября - DIXINEWS.
Киев хочет сделать это на своих условиях.
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая на митинге в Казатине, заявила, что после президентских выборов в стране формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе изменится.
Как пояснила Тимошенко, Киев намерен добиваться мира на юго-востоке Украины на собственных условиях.
- Мы вернём наш, украинский Донбасс, - передаёт пресс-служба партии слова своего лидера. – В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная зона, вернём 2 миллиона беженцев.
Тимошенко заявила, что военный конфликт на Донбассе «кое-кому» очень выгоден и призвала создать в Украине сильную контрактную армию, чтобы страна была способна защищать свои границы «в этом конкурентном мире».
Напомним, конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Украинской армии противостоят самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики, которые отказались поддержать новое руководство в Киеве после Евромайдана.
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