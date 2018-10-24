В Украине анонсировали возвращение Донбасса

Киев хочет сделать это на своих условиях.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая на митинге в Казатине, заявила, что после президентских выборов в стране формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе изменится.

Как пояснила Тимошенко, Киев намерен добиваться мира на юго-востоке Украины на собственных условиях.

- Мы вернём наш, украинский Донбасс, - передаёт пресс-служба партии слова своего лидера. – В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная зона, вернём 2 миллиона беженцев.

Тимошенко заявила, что военный конфликт на Донбассе «кое-кому» очень выгоден и призвала создать в Украине сильную контрактную армию, чтобы страна была способна защищать свои границы «в этом конкурентном мире».

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Украинской армии противостоят самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики, которые отказались поддержать новое руководство в Киеве после Евромайдана.