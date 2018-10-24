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Константин Большаков
24 Октября, 2018 13:38
В московском ТЦ обрушился эскалатор
ТРЦ Columbus.
Источник: 2gis.ru
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.
Теперь обстоятельства инцидента изучат следователи.
В ГСУ СК РФ по Москве начали проверку по факту обрушения эскалатора в торговом центре на юге Москвы. Как сообщили во вторник, 23 октября, пользователи социальных сетей и очевидцы произошедшего, речь идёт о торгово-развлекательном центре Columbus.
Следователи пояснили, что обрушение произошло в торговом центре на улице Кировоградской. Обстоятельства случившегося изучаются.
- На одном из этажей произошло обрушение эскалатора. В результате инцидента граждане не пострадали, - добавили в столичном ГСУ СК РФ.
Сейчас правоохранители изучают техническую документацию и допрашивают сотрудников ТЦ, отвечающих за эксплуатацию эскалатора. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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