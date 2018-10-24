В московском ТЦ обрушился эскалатор

Теперь обстоятельства инцидента изучат следователи.

В ГСУ СК РФ по Москве начали проверку по факту обрушения эскалатора в торговом центре на юге Москвы. Как сообщили во вторник, 23 октября, пользователи социальных сетей и очевидцы произошедшего, речь идёт о торгово-развлекательном центре Columbus.

Следователи пояснили, что обрушение произошло в торговом центре на улице Кировоградской. Обстоятельства случившегося изучаются.

- На одном из этажей произошло обрушение эскалатора. В результате инцидента граждане не пострадали, - добавили в столичном ГСУ СК РФ.

Сейчас правоохранители изучают техническую документацию и допрашивают сотрудников ТЦ, отвечающих за эксплуатацию эскалатора. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.