В Кремле рассказали о визите Путина в Вашингтон

Эта тема действительно обсуждалась накануне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов посетить с рабочим визитом Вашингтон, однако конкретных решений по данному вопросу пока не было.

Господин Песков подтвердил, что в ходе встречи Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая состоялась во вторник, 23 октября, тема обменов визитами затрагивалась.

- Пока каких-то конкретных решений на этот счёт нет, - сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас главной темой двусторонних отношений стала возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября. Российская сторона начинает готовиться к этому событию, передают РИА «Новости».

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что рассматривается вариант встречи Путина и Трампа в Париже на мероприятиях в связи со столетием Первой мировой войны. Последний раз российский и американский лидеры встречались 16 июля в Хельсинки.