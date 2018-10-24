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Константин Большаков
24 Октября, 2018 13:07
В Кремле рассказали о визите Путина в Вашингтон
Белый дом в Вашингтоне.
Источник: Politonline.ru
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.
Эта тема действительно обсуждалась накануне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов посетить с рабочим визитом Вашингтон, однако конкретных решений по данному вопросу пока не было.
Господин Песков подтвердил, что в ходе встречи Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, которая состоялась во вторник, 23 октября, тема обменов визитами затрагивалась.
- Пока каких-то конкретных решений на этот счёт нет, - сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил, что сейчас главной темой двусторонних отношений стала возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже 11 ноября. Российская сторона начинает готовиться к этому событию, передают РИА «Новости».
Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что рассматривается вариант встречи Путина и Трампа в Париже на мероприятиях в связи со столетием Первой мировой войны. Последний раз российский и американский лидеры встречались 16 июля в Хельсинки.
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