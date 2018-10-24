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Константин Большаков
24 Октября, 2018 12:45
ФАС призвала отменить комиссию за снятие денег в банкоматах чужого банка
Банкомат.
Источник: Repablic.su
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.
В ведомстве сослались на европейскую практику.
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров предложил отменить комиссию за снятие наличных в банкоматах любых банков. По словам господина Кашеварова, чтобы компенсировать расходы друг друга, финансовые учреждения могли бы создать единую межбанковскую комиссию.
- Мы готовы поддерживать такую норму закона, чтобы исключить все сомнения потребителей относительно размера комиссии, когда они подходят к банкомату не своего банка, - заявил «Известиям» замглавы ФАС.
Как отметил Кашеваров, подобная практика используется в ряде европейских стран и она будет полезна и в России, где преобладающая доля операций с банковскими картами – снятие наличных.
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