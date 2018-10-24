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Константин Большаков
24 Октября, 2018 12:20
После аварии «Союза» не нашлось желающих страховать новый запуск «Прогресса»
Запуск космической ракеты.
Источник: gazeta.ru
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.
Компании ждут результатов расследования.
На сайте госзакупок приведена информация, что ни одна из российских страховых компаний не решилась участвовать в конкурсе по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» кораблём «Прогресс МС-10».
Максимальная стоимость контракта составляла 116,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». При этом общая страховая сумма равнялась 3,2 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей на страхование «Прогресса», а 200 млн рублей – на страхование груза.
Как пишут РИА «Новости», подобная ситуация ставит под угрозу запуски ракет «Союз», которые должны были состояться 3 и 18 ноября. Источник агентства уточнил, что страховщики ждут результатов расследования недавней аварии «Союза».
Напомним, 11 октября состоялся неудачный запуск ракеты-носителя корабля «Союз-ФГ». На его борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Спасательная капсула с космонавтами успешно приземлилась в Казахстане.
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