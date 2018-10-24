После аварии «Союза» не нашлось желающих страховать новый запуск «Прогресса»

Компании ждут результатов расследования.

На сайте госзакупок приведена информация, что ни одна из российских страховых компаний не решилась участвовать в конкурсе по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» кораблём «Прогресс МС-10».

Максимальная стоимость контракта составляла 116,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». При этом общая страховая сумма равнялась 3,2 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей на страхование «Прогресса», а 200 млн рублей – на страхование груза.

Как пишут РИА «Новости», подобная ситуация ставит под угрозу запуски ракет «Союз», которые должны были состояться 3 и 18 ноября. Источник агентства уточнил, что страховщики ждут результатов расследования недавней аварии «Союза».

Напомним, 11 октября состоялся неудачный запуск ракеты-носителя корабля «Союз-ФГ». На его борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Спасательная капсула с космонавтами успешно приземлилась в Казахстане.