Названа причина госпитализации Светланы Лободы

Известная певица почувствовала себя плохо и попала в госпиталь.

В Москве экстренно госпитализировали певицу Светлану Лободу. Как пишет «МК», врачи подозревают у неё обструкцию почки.

Издание уточняет, что во время репетиции Лобода почувствовала себя плохо и почувствовала резкую боль в спине, после чего упала в обморок. Присутствующие сразу же вызвали «скорую помощь» и певицу доставили в больницу.

Сейчас медики делают всё возможное, чтобы стабилизировать состояние Светланы Лободы. Решается вопрос о проведении операции.

Отметим, что в четверг, 25 октября, у Светланы запланирован концерт в «Крокус сити Холле». Теперь шоу находится под угрозой срыва.