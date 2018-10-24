Шоу-бизнес

Константин Большаков
24 Октября, 2018 10:04

Названа причина госпитализации Светланы Лободы

Светлана Лобода.
Источник: Argumentiru.com
#госпитализация

#артисты

#Лобода
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.

Известная певица почувствовала себя плохо и попала в госпиталь.

В Москве экстренно госпитализировали певицу Светлану Лободу. Как пишет «МК», врачи подозревают у неё обструкцию почки.

Издание уточняет, что во время репетиции Лобода почувствовала себя плохо и почувствовала резкую боль в спине, после чего упала в обморок. Присутствующие сразу же вызвали «скорую помощь» и певицу доставили в больницу.

Сейчас медики делают всё возможное, чтобы стабилизировать состояние Светланы Лободы. Решается вопрос о проведении операции.

Отметим, что в четверг, 25 октября, у Светланы запланирован концерт в «Крокус сити Холле». Теперь шоу находится под угрозой срыва.

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