Рыбаки будут платить МЧС за своё спасение

Такую идею выдвинул глава ведомства.

Министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев предложил штрафовать рыбаков, которые выходят на лёд, несмотря на предупреждения спасателей. Такое заявление господин Зиничев сделал в ходе визита на Сахалин.

Как считает глава МЧС, рыбаки, попавшие в чрезвычайную ситуацию, должны возмещать затраты спасателей на топливо, которое расходуется в ходе операции, пишут РИА «Новости».

- Спасение рыбаков влечёт большие финансовые издержки, - подчеркнул министр. – Запрет выхода на лёд даёт право поднять вопрос о том, чтобы выставить счёт за поисково-спасательную операцию – как минимум за ГСМ.

Местные власти, выслушав предложение главы МЧС, пообещали проработать данную инициативу на законодательном уровне.