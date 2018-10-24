Общество

Константин Большаков
24 Октября, 2018 09:40

Рыбаки будут платить МЧС за своё спасение

Евгений Зиничев (справа).
Источник: Mchsmedia.ru
#МЧС

#рыбаки

#Зиничев
Южно-Сахалинск, 24 Октября - DIXINEWS.

Такую идею выдвинул глава ведомства.

Министр чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев предложил штрафовать рыбаков, которые выходят на лёд, несмотря на предупреждения спасателей. Такое заявление господин Зиничев сделал в ходе визита на Сахалин.

Как считает глава МЧС, рыбаки, попавшие в чрезвычайную ситуацию, должны возмещать затраты спасателей на топливо, которое расходуется в ходе операции, пишут РИА «Новости».

- Спасение рыбаков влечёт большие финансовые издержки, - подчеркнул министр. – Запрет выхода на лёд даёт право поднять вопрос о том, чтобы выставить счёт за поисково-спасательную операцию – как минимум за ГСМ.

Местные власти, выслушав предложение главы МЧС, пообещали проработать данную инициативу на законодательном уровне.

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