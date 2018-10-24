Силовые структуры

Константин Большаков
24 Октября, 2018 09:11

В Совбезе назвали причину массового убийства в Керчи

Николай Патрушев.
Источник: Rk.karelia.ru
#Патрушев

#Совбез

#Керчь
Новосибирск, 24 Октября - DIXINEWS.

Среди подростков не ведётся профилактики, а безопасность учебных заведений оставляет желать лучшего.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал причины массового убийства, произошедшего в политехническом колледже Керчи. Соответствующее заявление господин Патрушев сделал на заседании в Новосибирской области.

- Хотел бы обратить внимание на повышение качества предупредительно-профилактической работы с молодёжью, обеспечение безопасности образовательных учреждений, - передают РИА «Новости» слова Патрушева. – Показательной с точки зрения неэффективной организации этой работы стала трагедия, произошедшая на прошлой неделе.

Николай Патрушев напомнил, что подобные инциденты в России происходят не впервые. Атаки на школы ранее совершались учениками в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Щадринске и Барабинске.

- Учитывая эти факты, необходимо провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, связанных с гибелью ни в чём не повинных людей, тем более людей, - резюмировал секретарь Совбеза.

Напомним, массовое убийство в керченском колледже произошло 17 октября. Студент Владислав Росляков устроил взрывы и стрельбу в здании образовательного учреждения, в результате которых погибли 20 человек.

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