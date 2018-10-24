Политика

Константин Большаков
24 Октября, 2018 08:18

В Кремле назвали дату новой встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: Mainews.ru
#Путин

#Трамп

#Париж
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.

Американский президент согласен встретиться с российским лидером.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что очередная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться 11 ноября в Париже. Как заявил господин Ушаков, достигнута предварительная договорённость.

- Была достигнута предварительная договорённость о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войн, - передают РИА «Новости» слова помощника российского лидера. – Эту договорённость наш президент подтвердил в ходе своей беседы с Болтоном.

Ушаков добавил, что встреча Путина и Трампа должна пройти после торжественных мероприятий. Её продолжительность определят сами лидеры.

Агентство Reuters сообщило, что Дональд Трамп прокомментировал слова Юрия Ушаков. Так, глава Белого дома не против встречи с российским коллегой.

- Думаю, мы, вероятно, встретимся, - сказал Трамп. – Встреча ещё не подготовлена, но, скорее всего, состоится.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

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