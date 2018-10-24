Спорт

Константин Большаков
24 Октября, 2018 08:04

ЦСКА разгромили в матче Лиги чемпионов

Игроки ЦСКА в матче с "Ромой", 23 октября 2018 года.
Источник: vk.com/pfc_cska
#ЦСКА

#Лигачемпионов

#Рома
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.

В турнире дебютировал вратарь российской команды.

Во вторник, 23 октября, в Риме состоялся матч третьего тура Лиги чемпионов в группе G между «Ромой» и ЦСКА. В воротах россиян вместо опытного Игоря Акинфеева расположился 22-летний голкипер Илья Помазун, который до этого не играл в ЛЧ.

Несмотря на равную игру в первом тайме, на перерыв армейцы ушли, проигрывая два мяча. Дубль сделал Джеко, отличившийся на 30-й и 43-й минутах. В начале второго тайма ЦСКА вновь пропустил – на 50-й минуте забил Ундер. В оставшееся время забитых мячей не было, и российский клуб потерпел первое поражение в рамках нынешнего группового турнира Лиги чемпионов.

После игры главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал результат.

- У меня нет большого разочарования от сегодняшней игры. Наша молодая команда приобретает опыт в таких матчах. Мы получили очень хороший урок, будем двигаться вперёд. «Рома» играла здорово, мы до пропущенного мяча смотрелись достаточно неплохо, - передаёт пресс-служба клуба слова наставника.

После трёх матчей ЦСКА имеет по одной победе, ничьей и поражению. С 4-мя очками команда занимает третье место. На первой строчке расположился «Реал Мадрид», на второй – «Рома», у каждого клуба по 6 очков. На четвёртом месте «Виктория» с одним очком, не выигравшая пока ни одного матча.

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