Мединский рассказал, почему не стал читать сценарий «Праздника»

Ранее комедию раскритиковали за использование темы блокадного Ленинграда.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что получил сценарий комедийного фильма «Праздник», однако пока не ознакомился с ним. В связи с этим глава Минкультуры не может дать оценку картине.

- Сценарий мне прислали, почитать, честно говоря, не досуг, - передаёт ТАСС слова Мединского. – Я глупостей не чтец, особенно подобных.

Говоря о том, сможет ли «Праздник» получить прокатное удостоверение, Владимир Мединский призвал дождаться, пока лента будет смонтирована и попадёт в ведомство за правом на прокат.

- Репутация наша вам в этом отношении известна – всякую гадость мы не пропустим, но надо посмотреть, увидеть, что это такое, прежде чем судить, - сказал министр.

Напомним, ранее журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв призвал пересмотреть диапазон свободы слова в стране из-за комедии «Праздник». Фильм рассказывает комедийную историю в блокадном Ленинграде, что Киселёв посчитал «запрещённым приёмом».