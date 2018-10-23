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Константин Большаков
23 Октября, 2018 18:58
Мединский рассказал, почему не стал читать сценарий «Праздника»
Владимир Мединский.
Источник: Vashinovosty.mediasalt.ru
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.
Ранее комедию раскритиковали за использование темы блокадного Ленинграда.
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что получил сценарий комедийного фильма «Праздник», однако пока не ознакомился с ним. В связи с этим глава Минкультуры не может дать оценку картине.
- Сценарий мне прислали, почитать, честно говоря, не досуг, - передаёт ТАСС слова Мединского. – Я глупостей не чтец, особенно подобных.
Говоря о том, сможет ли «Праздник» получить прокатное удостоверение, Владимир Мединский призвал дождаться, пока лента будет смонтирована и попадёт в ведомство за правом на прокат.
- Репутация наша вам в этом отношении известна – всякую гадость мы не пропустим, но надо посмотреть, увидеть, что это такое, прежде чем судить, - сказал министр.
Напомним, ранее журналист и телеведущий Дмитрий Киселёв призвал пересмотреть диапазон свободы слова в стране из-за комедии «Праздник». Фильм рассказывает комедийную историю в блокадном Ленинграде, что Киселёв посчитал «запрещённым приёмом».
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