Экономика

Константин Большаков
23 Октября, 2018 15:42

Медведев закрыл первую игорную зону в стране

Казино в игорной зоне "Азов-Сити".
Источник: Casinoz.biz
#игорныезоны

#казино

#Азов-Сити
Краснодар, 23 Октября - DIXINEWS.

Вместо неё займутся развитием более современной.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился ликвидировать игорную зону «Азов-Сити». Её закрытие произойдёт 31 декабря 2018 года, сообщается на официальном портале правовой информации.

Вместо «Азов-Сити» власти намереваются развивать новую игорную зону на территории Красной поляны в Сочи, где в январе 2017 года уже открылось первое казино. Так как это тоже Краснодарский край, две игорные зоны не могут существовать в одном и том же регионе.

«Азов-Сити» находится в Щербиновском районе Краснодарского края. Эта игорная зона была первой в России и открылась ещё летом 2009 года. Как писал ТАСС, в 2017 году её посетили более 460 тысяч человек.

Помимо «Азов-Сити», сейчас в РФ работают ещё четыре игорных зоны – «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» на Дальнем Востоке, «Янтарная» в Калининградской области и соответственно «Красная поляна». Кроме того, в стадии проектирования находится создание игорной зоны в Крыму.

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