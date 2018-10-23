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Константин Большаков
23 Октября, 2018 14:52
В эфире «России 1» появилась погибшая в керченском колледже девушка
Ольга Скабеева в программе "60 минут", 17 октября 2018 года.
Источник: dixinews.ru
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.
На телеканале уже разбираются в причинах ошибки.
В программе «60 минут», вышедшей 17 октября на телеканале «Россия 1», в эфир вывели якобы очевидицу массового убийства в керченском политехническом колледже Алину Керову. На следующий день после произошедшего выяснилось, что девушка с таким именем и фамилией погибла в результате нападения.
Видеозапись передачи доступна на канале «Россия 24» в YouTube, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Некую девушку вывели в эфир и представили как Алину Керову, после чего телеведущая Ольга Скабеева расспросила её о событиях в колледже.
Как сообщил телеканал «Дождь», в эфире «России 1» выступала не Керова. Это подтвердила одногруппница погибшей студентки Виктория Ж. Сама Скабеева также пообщалась с журналистами «Дождя» и попросила не делать эмоциональных, скоропалительных выводов. В пресс-службе «России 1» заявили, что разберутся в произошедшем.
Напомним, Владислав Росляков совершил нападение на колледж в Керчи 17 октября. В результате взрывов и стрельбы погибли 20 человек, порядка 50 были ранены.
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