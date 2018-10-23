В эфире «России 1» появилась погибшая в керченском колледже девушка

На телеканале уже разбираются в причинах ошибки.

В программе «60 минут», вышедшей 17 октября на телеканале «Россия 1», в эфир вывели якобы очевидицу массового убийства в керченском политехническом колледже Алину Керову. На следующий день после произошедшего выяснилось, что девушка с таким именем и фамилией погибла в результате нападения.

Видеозапись передачи доступна на канале «Россия 24» в YouTube, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». Некую девушку вывели в эфир и представили как Алину Керову, после чего телеведущая Ольга Скабеева расспросила её о событиях в колледже.

Как сообщил телеканал «Дождь», в эфире «России 1» выступала не Керова. Это подтвердила одногруппница погибшей студентки Виктория Ж. Сама Скабеева также пообщалась с журналистами «Дождя» и попросила не делать эмоциональных, скоропалительных выводов. В пресс-службе «России 1» заявили, что разберутся в произошедшем.

Напомним, Владислав Росляков совершил нападение на колледж в Керчи 17 октября. В результате взрывов и стрельбы погибли 20 человек, порядка 50 были ранены.