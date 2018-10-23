В Кремле раскрыли, с какими украинцами России не по пути

И объяснили необходимость санкций против соседней страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают своим визами по каким-либо рестрикциям украинский народ.

Как напомнил Песков, глава государства Владимир Путин неоднократно говорил, что простые граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство страны. В частности, речь идёт о конфликте на юго-востоке Украины.

- Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ, - передают РИА «Новости» слова Пескова. – Украинский народ был и остаётся братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях.

Отвечая на вопрос о том, кого затронут российские санкции в отношении Украины, Дмитрий Песков не исключил, что будут применены контрмеры в отношении физических лиц, так как Киев вводит подобные ограничения.

Напомним, указ о введении санкций против Украины Владимир Путин подписал в понедельник, 22 октября. Теперь правительству предстоит разработать соответствующие меры.