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Константин Большаков
23 Октября, 2018 14:12
В Кремле раскрыли, с какими украинцами России не по пути
Дмитрий Песков.
Источник: Novayagazeta.ru
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.
И объяснили необходимость санкций против соседней страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают своим визами по каким-либо рестрикциям украинский народ.
Как напомнил Песков, глава государства Владимир Путин неоднократно говорил, что простые граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство страны. В частности, речь идёт о конфликте на юго-востоке Украины.
- Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ, - передают РИА «Новости» слова Пескова. – Украинский народ был и остаётся братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях.
Отвечая на вопрос о том, кого затронут российские санкции в отношении Украины, Дмитрий Песков не исключил, что будут применены контрмеры в отношении физических лиц, так как Киев вводит подобные ограничения.
Напомним, указ о введении санкций против Украины Владимир Путин подписал в понедельник, 22 октября. Теперь правительству предстоит разработать соответствующие меры.
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