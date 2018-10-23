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Константин Большаков
23 Октября, 2018 13:22
Роналду не беспокоится по поводу обвинений в изнасилованиях
Криштиану Роналду в матче за "Ювентус".
Источник: uefa.com
Турин, 23 Октября - DIXINEWS.
Звёздный португалец заявил, что правда восторжествует.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что его адвокаты уверены в успешном исходе слушаний по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Слова футболиста приводит издание The Guardian.
Роналду напомнил, что заявление касательно этого дела было сделано две недели назад, и он не собирается лгать о чём-либо в сложившейся ситуации. При этом португалец доволен тем, как продвигается дело.
- Мои адвокаты уверены в успехе, как и я, конечно, - заявил Криштиану Роналду. – Самое главное, я наслаждаюсь футболом, наслаждаюсь жизнью. Правда всегда выходит на первый план, так что со мной всё хорошо.
Напомним, Кэтрин Майорга заявила, что Криштиану Роналду якобы изнасиловал в 2009 году в Лас-Вегасе, а потом заплатил за молчание 375 тысяч долларов. Спортсмен отверг эти обвинения.
Адвокат американки говорил, что после его клиентки Роналду обвинили в изнасиловании ещё три женщины.
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