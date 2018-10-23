Силовые структуры

Константин Большаков
23 Октября, 2018 12:48

Найдено тело убитого саудовского журналиста

Джамаль Хашкуджи.
Источник: Znaj.ua
#Эрдоган

#СаудовскаяАравия

#Хашкуджи
Стамбул, 23 Октября - DIXINEWS.

Выясняются новые обстоятельства громкой расправы.

Саудовский журналист Джамаль Хашкуджи найден мёртвым на территории резиденции генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

Как пишут РИА «Новости», тело журналиста обнаружили в колодце. Информацию турецкий депутат получил от надёжных источников в службе безопасности Стамбула. Отметим, что именно на территории саудовского генерального консульства Хашкуджи видели живым последний раз.

Несколько минут назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил информацию об убийстве журналиста, добавив, что преступление было тщательно спланировано.

Ранее стало известно, что Джамаль Хашкуджи действительно стал жертвой преступления. Об этом 18 октября заявили власти Саудовской Аравии. Как заявили в Эр-Рияде, журналист вступил в конфликт с людьми, которых встретил в посольстве.

Пропажа Хашкуджи произошла ещё 2 октября. Тогда он с невестой пришёл в генконсульство Саудовской Аравии, чтобы получить нужные документы, и пропал.

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