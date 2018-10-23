Криминал

Константин Большаков
23 Октября, 2018 11:26

Опасный маньяк попался на краже велосипеда

Сотрудник полиции.
Источник: Surfingbird.ru
#полиция

#расследование

#преступник
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.

Полицейские проверяют достоверность его слов о нескольких убийствах.

Полиция Москвы задержала уроженца Приднестровья по подозрению в краже велосипеда, а тот заявил, что убил семь человек. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснили в полиции, в отношении задержанного пока что завели уголовное дело по статье «Кража». Однако его причастность к совершению других преступлений проверяется, в том числе особо тяжких.

В МВД по Москве уточнили, что задержанный родился в 1989 г.р. Других подробностей правоохранители приводить не стали.

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