Опасный маньяк попался на краже велосипеда

Полицейские проверяют достоверность его слов о нескольких убийствах.

Полиция Москвы задержала уроженца Приднестровья по подозрению в краже велосипеда, а тот заявил, что убил семь человек. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснили в полиции, в отношении задержанного пока что завели уголовное дело по статье «Кража». Однако его причастность к совершению других преступлений проверяется, в том числе особо тяжких.

В МВД по Москве уточнили, что задержанный родился в 1989 г.р. Других подробностей правоохранители приводить не стали.