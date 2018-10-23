За побег с места ДТП введут уголовное наказание

Это касается аварий, в которых будут раненые.

МВД России предложило ввести уголовную ответственность за оставление место ДТП, в котором имеются пострадавшие. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свой источник.

Согласно предложению полиции, поправки необходимо внести в УК РФ и КоАП. Водителей, покинувших место автомобильной аварии, предлагают наказывать также, как пьяных виновников ДТП.

Уточняется, что речь идёт именно об авариях, в которых имеются пострадавшие с тяжёлыми травмами или погибшие. За причинение тяжкого вреда здоровью водителям будет грозить до 4 лет тюрьмы, а если в ДТП будут жертвы – от 4 до 9 лет лишения свободы.

В настоящий момент в УК РФ предусмотрено наказание за подобные преступления до 2 лет тюрьмы и от 3 до 7 лет заключения соответственно. А сбежавший с места ДТП водитель считается трезвым из-за отсутствия возможности доказать обратное с помощью медэкспертизы через некоторое время спустя.