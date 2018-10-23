Армия и оружие

Константин Большаков
23 Октября, 2018 09:09

Минобороны будет следить за курсантами в интернете

Курсанты.
Источник: Vuz.mil.ru
#курсанты

#тендеры
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.

На это потратят приличные деньги.

На портале госзакупок появилась заявка от министерства обороны РФ на приобретение средств контроля за курсантами военных учебных заведений в интернете. На реализацию этой идеи в оборонном ведомстве готовы потратить 485 млн рублей.

В документации сказано, что министерство обороны собирается купить лицензии на различный софт, в том числе продлить действующую лицензию на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor за 71 млн рублей.

Как указано на сайте программы, InfoWatch Traffic Monitor - это автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников.

По какой причине Минобороны хочет ужесточить контроль за действиями курсантов в интернете, в ведомстве пока не уточнили.

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