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Константин Большаков
23 Октября, 2018 09:09
Минобороны будет следить за курсантами в интернете
Курсанты.
Источник: Vuz.mil.ru
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.
На это потратят приличные деньги.
На портале госзакупок появилась заявка от министерства обороны РФ на приобретение средств контроля за курсантами военных учебных заведений в интернете. На реализацию этой идеи в оборонном ведомстве готовы потратить 485 млн рублей.
В документации сказано, что министерство обороны собирается купить лицензии на различный софт, в том числе продлить действующую лицензию на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor за 71 млн рублей.
Как указано на сайте программы, InfoWatch Traffic Monitor - это автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников.
По какой причине Минобороны хочет ужесточить контроль за действиями курсантов в интернете, в ведомстве пока не уточнили.
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