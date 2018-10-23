Общество

Константин Большаков
23 Октября, 2018 08:34

Отец Павла Мамаева объяснил поведение сына

Павел Мамаев на суде.
Источник: Life.ru
#Мамаев

#Кокорин

#СИЗО
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.

Быть спортсменом, оказывается, нелегко.

Константин Мамаев, отец и агент футболиста «Краснодара» Павла Мамаева», который сейчас находится в СИЗО вместе с приятелем из «Зенита» Александром Кокориным, объяснил поведение сына. По словам Мамаева-старшего в эфире телеканала НТВ, мальчишки, занимающиеся футболом, с 5-6 лет живут по режиму тренировки-дом, тренировки-дом.

- Когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть, - считает отец полузащитника.

При этом ранее Константин Мамаев принёс извинения за действия сына и назвал поведение Павла хамским и подчеркнул, что футболисты «не имели ни морального, ни физического права» вести себя таким образом.

Напомним, 8 октября Мамаев и Кокорин устроили две драки в Москве, избив трёх человек. Было заведено уголовное дело, спортсменов задержали и отправили в СИЗО до 8 декабря.

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