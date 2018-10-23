В США решили наращивать ядерный арсенал

Ситуация вокруг вооружений вновь обостряется.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов и будет наращивать собственный ядерный арсенал. Как пишет Reuters, таким образом Соединённые Штаты намереваются повлиять на Россию и Китай, а также другие страны, которые «хотят играть в эти игры».

Помимо этого, Трамп считает, что Китай должен присоединиться к договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, именно этот пункт стал причиной разногласий между Москвой и Вашингтоном. Так, власти США заявили о несоблюдении Россией договора РСМД и объявили о намерении выйти из него.

Накануне, 22 октября, состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с главой МИД России Сергеем Лавровым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, в ходе которой обсуждалась ситуация вокруг договора РСМД.