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Константин Большаков
23 Октября, 2018 08:16
В США решили наращивать ядерный арсенал
Дональд Трамп.
Источник: Ru.legion.az
Вашингтон, 23 Октября - DIXINEWS.
Ситуация вокруг вооружений вновь обостряется.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов и будет наращивать собственный ядерный арсенал. Как пишет Reuters, таким образом Соединённые Штаты намереваются повлиять на Россию и Китай, а также другие страны, которые «хотят играть в эти игры».
Помимо этого, Трамп считает, что Китай должен присоединиться к договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Напомним, именно этот пункт стал причиной разногласий между Москвой и Вашингтоном. Так, власти США заявили о несоблюдении Россией договора РСМД и объявили о намерении выйти из него.
Накануне, 22 октября, состоялась встреча советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с главой МИД России Сергеем Лавровым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, в ходе которой обсуждалась ситуация вокруг договора РСМД.
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