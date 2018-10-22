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Константин Большаков
22 Октября, 2018 19:42
Стало известно о психическом здоровье керчинского убийцы
Следственные действия в политехническом колледже Керчи.
Источник: sledcom.ru
Крым, 22 Октября - DIXINEWS.
У подростка, похоже, были проблемы в этом плане.
Источник в силовых структурах заявил, что Владислав Росляков, устроивший стрельбу в керченском политехническом колледже, предварительно, имел психические отклонения. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал собеседник агентства, такой вывод можно сделать, предварительно проанализировав поведение юноши, в том числе со слов знакомых и учителей.
- Вопрос, как ему выдали справку для получения разрешения на оружие, в этом случае будет изучаться, - пояснил источник.
При этом Росляков никогда не состоял на учёте у психиатра. Окончательные выводы будут сделаны после посмертной психолого-психиатрической экспертизы, добавил собеседник.
Напомним, массовое убийство в колледже Керчи произошло 17 октября. В результате атаки погибли 20 человек, порядка 50 человек были ранены.
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