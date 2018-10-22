Общество

Константин Большаков
22 Октября, 2018 17:57

В Роструде рассказали, как россияне отдохнут в начале ноября

День народного единства.
Источник: Otvprim.ru
#Роструд

#выходные

#Деньнародногоединства
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.

Страна отметит День народного единства.

В Роструде напомнили россиянам, что в начале ноября их ожидают три выходных дня подряд. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Иван Шкловец.

Как пояснил чиновник, такое изменение календаря связано с тем, что День народного единства в 2018 году приходится на воскресенье, 4 ноября, передаёт его слова «Интерфакс».

- Поскольку в этом году День народного единства совпадает с воскресеньем, то выходной день будет и в последующий понедельник, 5 ноября, - сказал Шкловец.

Таким образом, россияне отдохнут 3, 4 и 5 ноября включительно. Отметим, что День народного единства празднуется в нашей стране с 2005 года. Он посвящён событиям 1612 года, известным в истории как Смутное время.

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