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Константин Большаков
22 Октября, 2018 17:57
В Роструде рассказали, как россияне отдохнут в начале ноября
День народного единства.
Источник: Otvprim.ru
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.
Страна отметит День народного единства.
В Роструде напомнили россиянам, что в начале ноября их ожидают три выходных дня подряд. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Иван Шкловец.
Как пояснил чиновник, такое изменение календаря связано с тем, что День народного единства в 2018 году приходится на воскресенье, 4 ноября, передаёт его слова «Интерфакс».
- Поскольку в этом году День народного единства совпадает с воскресеньем, то выходной день будет и в последующий понедельник, 5 ноября, - сказал Шкловец.
Таким образом, россияне отдохнут 3, 4 и 5 ноября включительно. Отметим, что День народного единства празднуется в нашей стране с 2005 года. Он посвящён событиям 1612 года, известным в истории как Смутное время.
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