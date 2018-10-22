Россия введёт санкции против Украины

Такое распоряжение сделал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин распорядился разработать санкции в отношении Украины. Как сообщили в пресс-службе Кремля, это станет ответом на недружественные действия соседнего государства в отношении россиян и российских компаний, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

В отношении кого конкретно будут введены ограничения и какие именно, в указе не уточняется. Правительству только предстоит определить перечни физических и юридических лиц Украины, которые попадут в «чёрный список» Москвы.

Как сказано в документе, указ, подписанный российским лидером, вступает в силу со дня подписания в понедельник, 22 октября.

Напомним, в июне 2018 года Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении США и других государств с такой же формулировкой – «в ответ на недружественные действия».