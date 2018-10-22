Политика

Константин Большаков
22 Октября, 2018 16:13

Россия введёт санкции против Украины

Кремль.
Источник: Yandex.by
#контрсанкции

#Украина

#Кремль
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.

Такое распоряжение сделал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин распорядился разработать санкции в отношении Украины. Как сообщили в пресс-службе Кремля, это станет ответом на недружественные действия соседнего государства в отношении россиян и российских компаний, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

В отношении кого конкретно будут введены ограничения и какие именно, в указе не уточняется. Правительству только предстоит определить перечни физических и юридических лиц Украины, которые попадут в «чёрный список» Москвы.

Как сказано в документе, указ, подписанный российским лидером, вступает в силу со дня подписания в понедельник, 22 октября.

Напомним, в июне 2018 года Владимир Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении США и других государств с такой же формулировкой – «в ответ на недружественные действия».

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