Политика

Константин Большаков
22 Октября, 2018 14:40

Песков разъяснил слова Путина про рай после ядерной войны

Дмитрий Песков.
Источник: Sprotyv.info
#Песков

#Путин

#ядерноеоружие
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.

Главный тезис президента уловили не все.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина о ядерном ударе, которые он произнёс на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Как отметил господин Песков, Путин имел в виду лишь то, что Россия никогда не будет первой использовать ядерное оружие.

Песков сказал, что речь шла «не о рае» и не о том, «кто куда попадёт», а в первую очередь касалась того, что Россия на доктринальном уровне не оставляет за собой права для превентивного удара.

- И это главное, это многие пропустили, - передают РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова. – То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано.

Песков пояснил, что Москва вправе использовать ядерный потенциал лишь в случае прямой угрозы для существования нашего государства.

Напомним, Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия применит ядерное оружие лишь после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по её территории. «Мы, жертвы агрессии, как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - сказал тогда президент.

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