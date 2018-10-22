Песков разъяснил слова Путина про рай после ядерной войны

Главный тезис президента уловили не все.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина о ядерном ударе, которые он произнёс на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Как отметил господин Песков, Путин имел в виду лишь то, что Россия никогда не будет первой использовать ядерное оружие.

Песков сказал, что речь шла «не о рае» и не о том, «кто куда попадёт», а в первую очередь касалась того, что Россия на доктринальном уровне не оставляет за собой права для превентивного удара.

- И это главное, это многие пропустили, - передают РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова. – То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано.

Песков пояснил, что Москва вправе использовать ядерный потенциал лишь в случае прямой угрозы для существования нашего государства.

Напомним, Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия применит ядерное оружие лишь после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по её территории. «Мы, жертвы агрессии, как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - сказал тогда президент.