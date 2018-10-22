Промышленность

Константин Большаков
22 Октября, 2018 13:57

Производитель «супертанка Путина» остался без электричества

Цех "Уралвагонзавода".
Источник: Uvz.defence.ru
#Уралвагонзавод

#Минэнерго

#электричество
Екатеринбург, 22 Октября - DIXINEWS.

Произошла серьёзная авария, которую сейчас устраняют.

«Уралвагонзавод», являющийся единственным в России предприятием по производству танков, остался без электричества. Как сообщили в Минэнерго России, причиной этому стала авария на линии электропередачи «Вязовская – Салка».

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на ситуативно-аналитический центр ведомства, одна из подстанций ЛЭП была обесточена после отключения первой цепи и ремонтных работ на второй цепи. Из-за этого УВЗ временно остался без электроснабжения.

Кроме того, сообщается о несчастном случае из-за аварии – погиб электромонтёр, который, по предварительной информации, приблизился к ремонтируемой цепи на недопустимое расстояние.

Отметим, что именно на «Уралвагонзаводе» собирается «супертанк Путина» Т-14 «Армата», окрещённый так немецкими журналистами. Штаб-квартира УВЗ расположена в Нижнем Тагиле Свердловской области.

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