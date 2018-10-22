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Константин Большаков
22 Октября, 2018 13:26
«Мистер Кредо» развеселился в своей квартире и разозлил соседей
"Мистер Кредо".
Источник: dixinews.ru
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.
В результате за музыкантом приехали полицейские.
Известный певец Александр Махонин, более известный поклонникам как «Мистер Кредо», был задержан сотрудниками московской полиции. Как пишет телеграм-канал Mash, накануне Махонин решил послушать любимую музыку, однако не рассчитал громкость и время – дело происходило уже после 23 часов.
Соседи сразу же позвонили в полицию и попросили утихомирить нарушителя спокойствия. В результате за «Мистером Кредо» приехали правоохранители, которые забрали артиста и доставили его в суд.
По сведениям источника, Махонину выписали штраф в размере двух тысяч рублей. Извинился ли он перед соседями – не уточняется.
«Мистер Кредо» известен в России такими песнями, как «Чудная долина», «Мама Азия», «Медляк» и «Cosa Nostra». На счету музыканта 8 студийных альбомов.
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