Спорт

Константин Большаков
22 Октября, 2018 12:53

Станиславу Черчесову могут предложить новую работу

Станислав Черчесов.
Источник: Argumenti.ru
#футбол

#Черчесов

#Спартак
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.

Ему пророчат место в «Спартаке», где сегодня уволили главного тренера.

Журналист Василий Конов сообщил, что московский «Спартак» определился с кандидатурой нового главного тренера после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Как пишет Конов в своём телеграм-канале, в стане красно-белых рассматривают только одного кандидата и это нынешний наставник сборной РФ по футболу.

- В шорт-листе «Спартака» только один кандидат: Станислав Черчесов, - заявил журналист. – Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены.

При этом не уточняется, будет ли Черчесов совмещать свой пост в московском клубе и в сборной, или ему предложат вариант работать лишь с одной командой.

Напомним, Каррера был уволен в понедельник, 22 октября, после трёх поражений подряд на домашней арене «Спартака». Накануне москвичи проиграли тульскому «Арсеналу» со счётом 2:3.

Станислав Черчесов ранее руководил «Спартаком» с 2007 по 2008 год. Сейчас он руководит сборной России по футболу, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года.

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