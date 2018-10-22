Станиславу Черчесову могут предложить новую работу

Ему пророчат место в «Спартаке», где сегодня уволили главного тренера.

Журналист Василий Конов сообщил, что московский «Спартак» определился с кандидатурой нового главного тренера после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Как пишет Конов в своём телеграм-канале, в стане красно-белых рассматривают только одного кандидата и это нынешний наставник сборной РФ по футболу.

- В шорт-листе «Спартака» только один кандидат: Станислав Черчесов, - заявил журналист. – Но есть нюансы. Они решаемы, но пока не решены.

При этом не уточняется, будет ли Черчесов совмещать свой пост в московском клубе и в сборной, или ему предложат вариант работать лишь с одной командой.

Напомним, Каррера был уволен в понедельник, 22 октября, после трёх поражений подряд на домашней арене «Спартака». Накануне москвичи проиграли тульскому «Арсеналу» со счётом 2:3.

Станислав Черчесов ранее руководил «Спартаком» с 2007 по 2008 год. Сейчас он руководит сборной России по футболу, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 года.