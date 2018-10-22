В Москве пьяный мужчина залез в кипящий битум и погиб

Теперь в этой истории разбираются правоохранители.

В ГСУ СК РФ по Москве сообщили о гибели мужчины в ночь на 20 октября. Как рассказали в пресс-службе ведомства, погибший шёл по Лучникову переулку, где в то время проходили дорожные работы. Затем, по какой-то причине, мужчина «запрыгнул в люк машины с кипящим битумом».

- По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили правоохранители. – По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.