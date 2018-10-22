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Константин Большаков
22 Октября, 2018 12:23
В Москве пьяный мужчина залез в кипящий битум и погиб
Скорая помощь.
Источник: Mk.ru
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.
Теперь в этой истории разбираются правоохранители.
В ГСУ СК РФ по Москве сообщили о гибели мужчины в ночь на 20 октября. Как рассказали в пресс-службе ведомства, погибший шёл по Лучникову переулку, где в то время проходили дорожные работы. Затем, по какой-то причине, мужчина «запрыгнул в люк машины с кипящим битумом».
- По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили правоохранители. – По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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